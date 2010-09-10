Сообщение klonik » Сегодня, 12:15

Девочки, привет! Подскажите, где лучше всего сейчас купить стулья? В каком магазине сейчас предлагается большой выбор и более-менее адекватные цены. Если вы знаете, прошу мне подсказать. Потому что я искала на маркетплейсах стулья, но так и не смогла ничего найти.