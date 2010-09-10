Сертификация продукции

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3127
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сертификация продукции

Сообщение klonik » 19 минут назад

Девочки, привет! Кто-нибудь из вас занимается продажами? Скажите, а обязательна ли сертификация продукции? Просто у меня особо опыта в этом деле нет, поэтому подскажите если вы владеете какой-то информацией. А то информацию искала по этому поводу и немного не поняла информации.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя