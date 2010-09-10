Сертификация продукции

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сертификация продукции

Сообщение klonik » Сегодня, 13:42

Девочки, привет! Кто-нибудь из вас занимается продажами? Скажите, а обязательна ли сертификация продукции? Просто у меня особо опыта в этом деле нет, поэтому подскажите если вы владеете какой-то информацией. А то информацию искала по этому поводу и немного не поняла информации.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Сертификация продукции

Сообщение zevc » 51 минуту назад

Привет, есть ведь кака обязательная, так и добровольная сертификация продукции. Обязательная сертификация требуется для товаров, которые входят в перечень техрегламентов. Например, детские товары, техника, косметика, медицинские изделия. Без сертификата — штрафы, блокировка продаж, изъятие товара. Добровольная сертификация не обязательна по закону, но повышает доверие к товару. Например, сертификаты ISO, экологическая маркировка, органик-сертификация. Если вам нужна сертификация, ведь сейчас можно обратиться в специализированную компанию для уточнения всей информации и при необходимости заказать у них сертификацию. Есть ведь специализированные компании, которые могут вам сделать сертификацию за определенную сумму. Думаю, их не так и сложно сейчас найти.
