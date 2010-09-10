Сообщение klonik » Сегодня, 13:42

Девочки, привет! Кто-нибудь из вас занимается продажами? Скажите, а обязательна ли сертификация продукции? Просто у меня особо опыта в этом деле нет, поэтому подскажите если вы владеете какой-то информацией. А то информацию искала по этому поводу и немного не поняла информации.