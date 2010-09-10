Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 46 минут назад

Какая компания предлагает пресса для опрессовки наконечников? Какая компания продает на хороших условиях и качественное, надежное оборудование? Может, кто-то из вас работает в этой сфере или может быть вы знаете компанию, которая реализует такое оборудование?
