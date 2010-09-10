Подскажите

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

klonik » Сегодня, 17:51

Какая компания предлагает пресса для опрессовки наконечников? Какая компания продает на хороших условиях и качественное, надежное оборудование? Может, кто-то из вас работает в этой сфере или может быть вы знаете компанию, которая реализует такое оборудование?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

zevc » 37 минут назад

На самом деле сейчас есть очень много станков пресса для опрессовки наконечников. Я вам могу посоветовать обратиться на предприятие «Провод-Кабель». У них представлены прессы, применяемые как в мелкосерийных сборках, так и на автоматизированных линиях с высокой скоростью обработки. Все модели отличаются долговечностью, точной геометрией обжима и устойчивостью к интенсивной эксплуатации. Лучше вам обратиться на предприятие, чтобы уточнить все интересующие вас детали. Тем более компания специализируется на таких станках на протяжении нескольких лет и предлагает качественное решение. Обратитесь на предприятие, и опытные специалисты вам обязательно помогут с выбором необходимого оборудования для опрессовки наконечников.
