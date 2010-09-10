Подскажите

klonik
Сообщения: 3129
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:12

Подскажите, кто в курсе какие преимущества имеет крупная розничная сеть в Беларуси «Евроопт»? Говорят, что данная сеть предлагает помощь в продвижение местных товаров. Действительно ли так, что вы думаете вообще по этому поводу?
zevc
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:32

Да, «Евроопт» одна из крупнейших розничных сетей в Беларуси, которая играет значительную роль в экономике страны. Одной из важнейших инициатив компании является продвижение и поддержка белорусских производителей через программу «Родныя Тавары». Можете тут https://i-tours.by/rubrika/eda/rodnyya- ... ye-pokupki узнать подробнее информацию насчет всего этого. А из преимуществ могу отметить для потребителей широкий ассортимент. В «Евроопт» представлен большой выбор белорусских товаров в различных категориях — от продуктов питания до одежды и товаров для дома. Товары, участвующие в программе, отмечены специальными значками и указателями в торговых залах, что упрощает их поиск. Он регулярно проводит акции и предлагает скидки на «Родныя Тавары».
