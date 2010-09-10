Сообщение zevc » Вчера, 17:29

Какой есть надежный и крупный поставщик металлопроката? Может, кто-то из вас сотрудничает, и вы мне подскажите такую компанию? Нам нужна большая партия металла и хотелось бы иметь дело с проверенной компанией. Если вы знакомы с такой может вы мне подскажите куда обратиться?