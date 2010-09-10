Металлопрокат

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Металлопрокат

Сообщение zevc » Вчера, 17:29

Какой есть надежный и крупный поставщик металлопроката? Может, кто-то из вас сотрудничает, и вы мне подскажите такую компанию? Нам нужна большая партия металла и хотелось бы иметь дело с проверенной компанией. Если вы знакомы с такой может вы мне подскажите куда обратиться?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Металлопрокат

Сообщение klonik » Вчера, 19:38

Федеральная компания, которая занимается металлопрокатом «Металлинвест». Вот официальная страница кампании http://m-invest.ru/ , где вы можете узнать всю информацию о компании, и посмотреть какую продукцию она предлагает. На самом деле компания имеет большой опыт работы, так как присутствует на рынке металлопроката более 30 лет. У компании развита сеть дистрибьюторов и металлобаза в разных городах России. Система складской логистики позволяет осуществлять отгрузки по всей территории России и стран СНГ. Хорошая репутация и опыт компании гарантируют качество продукции от надёжных производителей. Попробуйте обратиться по ссылке в компанию, думаю вы сможете больше узнать информации о компании и заказать необходимую продукцию.
