Срочный выкуп недвижимости
К кому мне можно обратиться, чтобы как можно быстрее продать свою квартиру без ремонта? Если честно, возится вообще самой с продажей не хочется, поэтому рассматриваю обращения в специализированную компанию. Если вы знаете надежную и проверенную, то подскажите мне, пожалуйста.
Re: Срочный выкуп недвижимости
Я вам могу посоветовать обратиться в агентство «Соброкер», вот официальная страница https://sobroker.ru/ , где вы можете узнать всю информацию насчет этого. А так, если вы обратитесь в эту компанию, то процесс выкупа недвижимости занимает от 1 до 3 дней. В некоторых случаях, например, при необходимости юридической экспертизы и согласования деталей сделки, срок может увеличиться до 1–3 дней. Окончательные расчёты и закрытие документов обычно занимают от 2 дней. Если вы уже решили продавать таким вот образом свою квартиру, то обратитесь за консультацией к специалистам компании, они вам обязательно в этом вопросе помогут. Я ничего плохого про компанию сказать не могу, отличная и ответственная, в которой работают квалифицированные специалисты.
