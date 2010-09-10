Сообщение zevc » Вчера, 18:01

К кому мне можно обратиться, чтобы как можно быстрее продать свою квартиру без ремонта? Если честно, возится вообще самой с продажей не хочется, поэтому рассматриваю обращения в специализированную компанию. Если вы знаете надежную и проверенную, то подскажите мне, пожалуйста.