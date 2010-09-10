SMAS-лифтинг

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

SMAS-лифтинг

zevc » Вчера, 18:09

Добрый день! Хочу приобрести Ultraformer Mpt, подскажите реально ли это в Москве? Подскажите, куда мне обратиться, чтобы приобрести по адекватной стоимости? Может, тут есть кто покупал не так давно аппарат для лифтинга? Буду очень вам благодарна за предоставленную информацию.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: SMAS-лифтинг

klonik » Вчера, 19:58

Здравствуйте, вы можете купить косметологический аппарат тут https://ultraformer-mpt.ru . В этом аппарате есть улучшенная система контроля мощности и точности обработки тканей, возможность выбора различных режимов воздействия в зависимости от индивидуальных потребностей пациента, интеграция технологии Micro Pulsed Technology (MPT), обеспечивающей точное воздействие на целевые слои кожи. Если у вас есть вопросы касаемо аппарата, то я вам советую задать вопрос на сайте. Там есть представитель, который консультирует по всем вопросам касаемо косметологического аппарата. Если вы планируете купить такой аппарат, то я бы вам рекомендовала сделать покупку по ссылке. Потому что компания уже проверенная, надежная и предлагает только качественные аппараты.
