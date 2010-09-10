Геотекстиль
Геотекстиль
Добрый день, кто разбирается геотекстиле для дренажа? Подскажите, какими свойствами он обладает и какой, где лучше всего приобрести? Мы с супругом проводим разные системы домой, в частный дом для комфортного проживания. Многие советуют использовать геотекстиль, а мы ничего в этом не понимаем. Может, подскажите, где хотя бы можно приобрести?
Re: Геотекстиль
Здравствуйте, я вам рекомендую за геотекстилем обратиться в торговую компанию «Бикра». Вот официальная страница https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geo ... -drenazha/ , где вы можете посмотреть какой вообще представлен геотекстиль для дренажа. А так, материал представляет собой синтетическое полотно из полимерных волокон, которое используется для дренажных систем. Его преимущества — высокая прочность, водопроницаемость и устойчивость к внешним воздействиям. Основные функции фильтрация, он пропускает воду, но задерживает частицы грунта, предотвращая заиливание. Разделение слоёв — не даёт щебню смешиваться с грунтом. Защита от корней — препятствует прорастанию растений в дренажную систему. Армирование — укрепляет конструкцию, предотвращая деформацию.
