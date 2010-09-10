Сообщение klonik » Сегодня, 18:03

Добрый день, кто разбирается геотекстиле для дренажа? Подскажите, какими свойствами он обладает и какой, где лучше всего приобрести? Мы с супругом проводим разные системы домой, в частный дом для комфортного проживания. Многие советуют использовать геотекстиль, а мы ничего в этом не понимаем. Может, подскажите, где хотя бы можно приобрести?