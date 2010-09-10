Мебель
Мебель
Девочки, привет! Хочу обновить себе мягкую мебель, но сейчас так много производителей. Если честно, даже не могу выбрать, где лучше всего приобрести. Хотелось бы все-таки от производителя, так говорят дешевле и качественней получается. Если что-то можете мне насчет этого подсказать, подскажите?
Re: Мебель
Привет, мне очень нравится на самом деле мебель от Gliver https://gliver.ru . Я сама у них покупала, да и многие мои родственники и знакомые тоже брали у них мягкую мебель. Все, потому что у них долговечность изделий за счет использования наполнителя по уникальной технологии ФОАМ. Мебель изготавливается на заказ с учётом индивидуальных размеров, конфигурации, ткани и уровня мягкости. Можно менять размер спинки, переставлять подлокотники, делать шире или глубже сиденье. А мебельные ткани, которые предназначены для легкой чистки и ухода в домашних условиях. Самое главное, что фабрика мебели предлагает доставку во все регионы нашей страны и даже в удаленные регионы, что является большим плюсом. Подумайте тоже обратиться к этой фабрике, по желанию вам сделают даже мебель на заказ.
