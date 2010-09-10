Сообщение klonik » Сегодня, 19:21

Говорят, что поступление в польский техникум дает массу преимуществ. Я подумываю своего ребенка отправить обучаться в Польшу. Подскажите, как лучше всего это сделать, что для этого нужно? Если вы мне подскажите, я буду вам очень признательна за информацию.