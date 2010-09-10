Обучение в Польше
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Обучение в Польше
Говорят, что поступление в польский техникум дает массу преимуществ. Я подумываю своего ребенка отправить обучаться в Польшу. Подскажите, как лучше всего это сделать, что для этого нужно? Если вы мне подскажите, я буду вам очень признательна за информацию.
Re: Обучение в Польше
Да, зарубежное образование на самом деле очень ценится. Потому что по окончании техникума выпускники получают диплом специалиста, что позволяет сразу начать работу по специальности в Польше или ЕС. Также получают аттестат зрелости, который даёт право поступления в любое польское высшее учебное заведение. Именно в Польше техникумы обучают профессиям, крайне востребованным на польском рынке труда (IT, логистика, мехатроника, гастрономия, строительство и др.). А еще большим преимуществом является, что многие программы техникумов включают оплачиваемые стажировки, что позволяет получить ценный опыт и заработать. А поступить вам могут помочь тут https://www.kandydatby.pl . Это сайт специальной компании, которая помогает абитуриентам из Беларуси поступать в ведущие польские учебные заведения. Попробуйте к ним обратиться, они вас проинформируют по всем вопросам.
