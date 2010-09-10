Косметологическая клиника
Косметологическая клиника
Девочки, привет! Ищу в Сочи косметологическую клинику, чтобы сделать лифтинг. Может, вы мне подскажите, где есть специалист хороший и специализированное, хорошего качества оборудование? Буду вам очень признательна если вы мне что-то насчет этого подскажите.
Re: Косметологическая клиника
Привет, я вам могу порекомендовать, чтобы вы обратились в косметологическую клинику Mosma. Вот официальный сайт https://mosmaclinic.ru/ клиники, где вы сможете узнать всю информацию насчет услуг. На самом деле очень хорошая косметологическая клиника, которая предлагает большой спектр услуг. Все врачи с опытом и имеют профильное образование. Стоимость услуг тоже вполне в разумных пределах, думаю вы сможете оценить эту клинику по достоинству если обратитесь. К тому же предлагает как инъекционную, косметическую, так и аппаратную косметологию. Думаю, если вы обратитесь косметолог, сможете вам посоветовать какую услугу лучше всего сделать. Клиника тем более находиться в удобном месте, что предоставляет удобный подъезд.
