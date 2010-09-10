Браузер

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Вчера, 20:34

Здравствуйте, а какой сейчас есть у нас на рынке хороший антидетект-браузер? Может, кто-то из вас пользуется им и вас он полностью устраивает? Если вы мне подскажите надежный, удобный и полностью безопасный я буду только рада. Сама никак не могу определиться какой лучше всего использовать.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Вчера, 21:53

Добрый день, я уже довольно-таки продолжительное время использую Octo Browser https://octobrowser.net/ru/ . Мне он очень нравится, удобный и я бы не сказала, что он дорогой. Сейчас есть антидетект-браузеры, которые по своим функциям уступают и стоят в два раза дороже. Если вы еще ни разу не использовали его, то советую попробовать. Мне почему-то кажется, что вы его тоже сможете оценить по достоинству. Потому что он стабильный, удобный и недорогой. Если все-таки сможете им воспользоваться, так может вы потом со мной поделитесь своим впечатлением? Мне кажется, кто ищет подобный анонимный браузер для работы тоже будет очень интересно почитать ваше мнение.
