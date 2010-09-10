Браузер
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Браузер
Здравствуйте, а какой сейчас есть у нас на рынке хороший антидетект-браузер? Может, кто-то из вас пользуется им и вас он полностью устраивает? Если вы мне подскажите надежный, удобный и полностью безопасный я буду только рада. Сама никак не могу определиться какой лучше всего использовать.
Re: Браузер
Добрый день, я уже довольно-таки продолжительное время использую Octo Browser https://octobrowser.net/ru/ . Мне он очень нравится, удобный и я бы не сказала, что он дорогой. Сейчас есть антидетект-браузеры, которые по своим функциям уступают и стоят в два раза дороже. Если вы еще ни разу не использовали его, то советую попробовать. Мне почему-то кажется, что вы его тоже сможете оценить по достоинству. Потому что он стабильный, удобный и недорогой. Если все-таки сможете им воспользоваться, так может вы потом со мной поделитесь своим впечатлением? Мне кажется, кто ищет подобный анонимный браузер для работы тоже будет очень интересно почитать ваше мнение.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей