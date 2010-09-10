Детский автокросс в Химках
Детский автокросс в Химках
17 января на спортивный гоночной трассе в деревне Старбеево в Химках (Московская область) состоятся этапы Первенств Москвы и Московской области по автокроссу Кубок Kramar Motorsport - YUKA ADV Pro Racing.
Организаторы - команда MSK-Racing Team при поддержке МБУ ДО СШ ДЮТ «Интеграл» им. акад. П. Д. Грушина и команды имени Евгения Родионова, Федераций Автомобильного Спорта Москвы и Московской области. Партнерами события выступают: Kramar Motorsport, YUKA ADV Pro Racing, ГК RUSTA, ТМ «DRY DRY», Союз Машиностроителей России, NCS-Racing, ООО «МОССПЕЦКОМПЛЕКТ», LIQUI MOLY, «ДЭДПУЛ МСК», ООО «Голдстрой», ООО Фирма «Водокомфорт», Old School Race Club, IP INTEGRA, АДВ КОНСАЛТИНГ.
Информационное содействие оказывает телеканал «Авто Плюс».
Площадка в Старбеево принимает старты высокого уровня: на автодроме проходили этапы первенства России по автокроссу, поэтому трасса подготовлена по требованиям соревнований федерального масштаба. Снежно-ледовое покрытие делает каждый заезд решающим: сцепление меняется постоянно, а любая ошибка мгновенно отражается на позиции.
Заезды пройдут в классах: Д3-мини, Д3-250, Багги-600, Д2-Юниор, а также состоятся показательные выступления самых юных спортсменов на специальных кроссовых автомобилях.
Начало финальных заездов - в 11:00. Гостей ждет удобная парковка, фудкорт, комфортные зрительские зоны с отличным обзором самых крутых поворотов и стартовой прямой. Вход бесплатный.
Адрес: Московская область, г.о. Химки, д. Старбеево, стадион в районе ул. Ленина, 1, координаты: 55.911605, 37.471943.
На общественном транспорте можно проехать: до станции МЦД Химки, далее автобусом до остановки Старбеево.
Аккредитация СМИ проводится на месте в штабе мероприятия.
