Международные грузоперевозки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Международные грузоперевозки
Кто часто заказывает грузоперевозки, а может быть даже занимается такой деятельностью? Подскажите, какие сейчас весть международные перековки? Какие больше всего востребованы? Интересуюсь, потому что в скором времени мне понадобятся такие услуги. Поэтому и хочу, чтобы было все экономно, быстро и надежно.
Re: Международные грузоперевозки
На самом деле сейчас международные грузоперевозки самые популярные. Есть разные автомобильные, которые представляют собой гибкий транспорт для доставки на средние расстояния, груз можно довезти прямо до склада или магазина без дополнительных перегрузок. Есть и морские грузоперевозки экономичный способ перемещения больших партий товара на дальние расстояния, но продолжительное время в пути. Железнодорожные — используются как самостоятельный способ международной доставки или как часть комбинированных маршрутов, особенно актуальны для перевозки тяжёлых и объёмных грузов на большие расстояния. Авиаперевозки пользуются спросом из-за высокой скорости, но высокая стоимость, существуют строгие ограничения по опасным грузам и габаритам. Мультимодальные комбинация разных видов транспорта, например, груз идёт морем до порта Владивостока, далее поездом до Москвы и завершается доставкой на склад автомобилем.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя