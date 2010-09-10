Балансировочные станки
Балансировочные станки
Что собой представляет балансировочный станок для роторов? Очень интересно, для чего его все-таки используют. Знаю, все сейчас можно посмотреть в интернете, но может, вы мне что-то интересное расскажите про эти устройства? Буду вам очень признательна за информацию.
Re: Балансировочные станки
Насколько я понимаю правильно балансировочные станки для роторов представляют собой установку для определения неуравновешенности (дисбалансов) вращающихся частей машин — роторов, гироскопов, коленчатых валов, зубчатых колёс и других. Цель балансировки заключается, чтобы снизить вибрацию и нагрузки от неуравновешенной массы, что позволяет увеличить производительность, ресурс и надёжность оборудования. Есть несколько типов такого оборудования, а также станки классифицируют по назначению, режиму работы, виду привода вращения балансируемого ротора и другим признакам. Если вам интересно все узнать про эти устройства, можно обратиться к производителю и он вас по всем вопросам сможет проинформировать.
