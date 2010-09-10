Сообщение zevc » Вчера, 15:54

Что собой представляет балансировочный станок для роторов? Очень интересно, для чего его все-таки используют. Знаю, все сейчас можно посмотреть в интернете, но может, вы мне что-то интересное расскажите про эти устройства? Буду вам очень признательна за информацию.