klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » 57 минут назад

Что собой представляет балансировочный станок для роторов? Очень интересно, для чего его все-таки используют. Знаю, все сейчас можно посмотреть в интернете, но может, вы мне что-то интересное расскажите про эти устройства? Буду вам очень признательна за информацию.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » 57 минут назад

Насколько я понимаю правильно балансировочные станки для роторов представляют собой установку для определения неуравновешенности (дисбалансов) вращающихся частей машин — роторов, гироскопов, коленчатых валов, зубчатых колёс и других. Цель балансировки заключается, чтобы снизить вибрацию и нагрузки от неуравновешенной массы, что позволяет увеличить производительность, ресурс и надёжность оборудования. Есть несколько типов такого оборудования, а также станки классифицируют по назначению, режиму работы, виду привода вращения балансируемого ротора и другим признакам. Если вам интересно все узнать про эти устройства, можно обратиться к производителю «Робалс» https://robals.org и он вас по всем вопросам сможет проинформировать.
