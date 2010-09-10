Мелстрой Гейм
Мелстрой Гейм
Какая сейчас есть живая игровая платформа, которая постоянно обновляется, с уникальными турнирами, эксклюзивными играми и стримами? Очень хочется поиграть, но что-то никак не могу найти хорошую платформу. Если вы такую знаете, подскажите?
Re: Мелстрой Гейм
Есть платформа mellstroy game вы можете ей воспользоваться. Отличная на самом деле платформа, ничего плохого про нее сказать не могу. Мне очень нравится, что тут удобный интерфейс при чем не только для компьютера, но и для мобильных устройств. Минималистичная структура, мгновенный переход между разделами. Безопасность находиться на высоком уровне, платформа работает по лицензии Кюрасао и использует SSL-шифрование для защиты данных игроков. Удобные способы оплаты — доступны рубли, доллары, евро, криптовалюта. А команда поддержки доступна круглосуточно, попробуйте, мне кажется, вы тоже сможете оценить данную площадку по достоинству.
