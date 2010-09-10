Быстрое избавление от мышей в частном гараже
Этой осенью в мой гараж повадились ходить мыши, начали грызть проводку в машине и портить запасы. Пробовал ставить мышеловки, но они их просто обходят. В итоге решил, что нужна качественная дератизация разовая от профессионалов. Обратился в Агрокон, так как слышал о них много хороших отзывов. Мастер приехал, нашел все норы и пути проникновения грызунов, разложил профессиональные приманки, которые действуют эффективнее магазинных. Что важно - они используют средства с мумифицирующим эффектом, поэтому неприятного запаха в помещении потом не будет. Буквально через неделю все следы присутствия мышей исчезли. Рекомендую такой подход всем автомобилистам, у кого гаражи находятся рядом с полями или лесом. Лучше один раз вызвать специалиста и заблокировать все ходы, чем потом платить огромные деньги за ремонт автомобильной электрики после визита грызунов.
