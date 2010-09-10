Балансировочные станки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3148
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Балансировочные станки

Сообщение klonik » Сегодня, 18:18

Подскажите, какая компания предлагает балансировочные станки для роторов хорошего качества и разных серий? В какой компании будет гораздо целесообразней приобрети такое оборудование? Ведь я знаю есть несколько компаний, которые предлагают такое оборудование. Подскажите, куда мне лучше всего обратиться?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей