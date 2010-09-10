Балансировочные станки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Балансировочные станки
Подскажите, какая компания предлагает балансировочные станки для роторов хорошего качества и разных серий? В какой компании будет гораздо целесообразней приобрети такое оборудование? Ведь я знаю есть несколько компаний, которые предлагают такое оборудование. Подскажите, куда мне лучше всего обратиться?
Re: Балансировочные станки
Я вам советую приобрести балансировочные станки для роторов https://robals.uz тут. Вообще компания сама производит и реализует станки для предприятий. В ассортименте компании представлены как универсальные, так и специализированные модели: для изготовления и ремонта якорей электродвигателей, насосного оборудования, турбин, карданных валов, сельхозтехники и других вращающихся деталей. Думаю, если вы обратитесь в компанию специалисты вам помогут с выбором и предложат оптимальное для вас решение. А так, от компании «Робалс» станки очень ценятся, потому что они качественные, надежные и долговечные. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу станков я вам советую обращаться к представителю компании, и он вам обязательно все расскажет о станках подробно.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя