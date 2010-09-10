Балансировочные станки

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Балансировочные станки

Сообщение klonik » Сегодня, 18:18

Подскажите, какая компания предлагает балансировочные станки для роторов хорошего качества и разных серий? В какой компании будет гораздо целесообразней приобрети такое оборудование? Ведь я знаю есть несколько компаний, которые предлагают такое оборудование. Подскажите, куда мне лучше всего обратиться?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Балансировочные станки

Сообщение zevc » 9 минут назад

Я вам советую приобрести балансировочные станки для роторов https://robals.uz тут. Вообще компания сама производит и реализует станки для предприятий. В ассортименте компании представлены как универсальные, так и специализированные модели: для изготовления и ремонта якорей электродвигателей, насосного оборудования, турбин, карданных валов, сельхозтехники и других вращающихся деталей. Думаю, если вы обратитесь в компанию специалисты вам помогут с выбором и предложат оптимальное для вас решение. А так, от компании «Робалс» станки очень ценятся, потому что они качественные, надежные и долговечные. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу станков я вам советую обращаться к представителю компании, и он вам обязательно все расскажет о станках подробно.
