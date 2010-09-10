Обои
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Обои
Девочки, привет! Решила в квартире сделать косметический ремонт, поэтому нужно выбрать обязательно мне в ближайшее время обои. Правда я не знаю, где даже посмотреть их. Может, вы мне подскажите, где есть большой ассортимент обоев? Если вы знаете крупный магазин, подскажите?
