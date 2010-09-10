Обои
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Обои
Девочки, привет! Решила в квартире сделать косметический ремонт, поэтому нужно выбрать обязательно мне в ближайшее время обои. Правда я не знаю, где даже посмотреть их. Может, вы мне подскажите, где есть большой ассортимент обоев? Если вы знаете крупный магазин, подскажите?
Re: Обои
Привет, есть магазин обоев «Торг Обои» я у них заказывала с доставкой. Все равно вы где-то еще такого большого ассортимента нигде больше не найдете. Тем более цены очень тут даже приемлемые. Если вы хотите купить обои, я вам советую обратиться в этот магазин. Хоть сам он находиться в Москве, он осуществляет доставку по всей нашей стране, что очень удобно на самом деле. А еще в магазине есть менеджеры, которые обязательно вам помогут с выбором. Если вы обратитесь в этот магазин я вам точно могу сказать вы без обоев не останетесь. При чем тут представлены обои не только простые малоизвестных брендов, но и даже фирменные. В общем, я вам советую обязательно обратится в этот магазин обоев, вы точно не пожалеете о том, что обратились в этот магазин.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя