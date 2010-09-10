СПА салон

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

klonik
Пользователь RZN.info
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

СПА салон

Сообщение klonik » Сегодня, 18:37

Девочки, а вообще есть в Москве хороший спа-салон? Хочется посетить, расслабиться и получить умиротворение. Если вы какой-то спа-салон сами ходите и вам нравится, подскажите? Я вам за предоставленную информацию буду очень признательна.
