СПА салон
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
СПА салон
Девочки, а вообще есть в Москве хороший спа-салон? Хочется посетить, расслабиться и получить умиротворение. Если вы какой-то спа-салон сами ходите и вам нравится, подскажите? Я вам за предоставленную информацию буду очень признательна.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей