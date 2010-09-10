Балансировочные станки

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Балансировочные станки

Сообщение klonik » 18 минут назад

В ближайшее время планируем открыть отдельный участок под балансировку вентиляторных роторов и крыльчаток. Какой станок лучше взять: универсальный или специализированный? Кто сталкивался с выбором, по какому принципу производили закупку оборудования?
