Балансировочные станки
В ближайшее время планируем открыть отдельный участок под балансировку вентиляторных роторов и крыльчаток. Какой станок лучше взять: универсальный или специализированный? Кто сталкивался с выбором, по какому принципу производили закупку оборудования?
