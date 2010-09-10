Балансировочные станки
В ближайшее время планируем открыть отдельный участок под балансировку вентиляторных роторов и крыльчаток. Какой станок лучше взять: универсальный или специализированный? Кто сталкивался с выбором, по какому принципу производили закупку оборудования?
Мы когда тут https://robals.kz балансировочные станки для роторов смотрели, прикидывали, что именно будем балансировать. Вышло, что лучше брать универсальный – можно работать с разным оборудованием, ведь станок легко настроить под конкретную задачу. Если есть возможность, организуйте приемку на балансировку со сторонних предприятий – станок окупится очень быстро.
