Балансировочные станки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3148
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Балансировочные станки

Сообщение klonik » Сегодня, 19:20

В ближайшее время планируем открыть отдельный участок под балансировку вентиляторных роторов и крыльчаток. Какой станок лучше взять: универсальный или специализированный? Кто сталкивался с выбором, по какому принципу производили закупку оборудования?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3145
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Балансировочные станки

Сообщение zevc » 16 минут назад

Мы когда тут https://robals.kz балансировочные станки для роторов смотрели, прикидывали, что именно будем балансировать. Вышло, что лучше брать универсальный – можно работать с разным оборудованием, ведь станок легко настроить под конкретную задачу. Если есть возможность, организуйте приемку на балансировку со сторонних предприятий – станок окупится очень быстро.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя