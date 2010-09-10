Стильный гардероб

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3149
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стильный гардероб

Сообщение zevc » Вчера, 18:46

Выхожу из декретного отпуска, гардероб жуть - либо растянутые толстовки с детского утра, либо офисная классика пятилетней давности, которая мала. Нужно обновить образ, выглядеть собранно, современно и уверенно. И чтобы вещи были практичные — всё-таки из садика ещё забирать. С чего вообще начать? Модные журналы только пугают образами 20-летних моделей.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3150
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Стильный гардероб

Сообщение klonik » Вчера, 21:32

О, знакомая проблема. Мне кажется, что процентов 80% столкнулись с этим, особенно тяжело, когда у тебя один декрет идет за другим – там вообще меняется все. В свое время месяц потратила на список, что нужно обновить. Очень помог стильный гардероб 35+, отличный канал, совершено случайно нашла. Посмотрите, много полезных советов, может и найдете что для себя.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя