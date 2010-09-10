Сообщение zevc » Вчера, 18:46

Выхожу из декретного отпуска, гардероб жуть - либо растянутые толстовки с детского утра, либо офисная классика пятилетней давности, которая мала. Нужно обновить образ, выглядеть собранно, современно и уверенно. И чтобы вещи были практичные — всё-таки из садика ещё забирать. С чего вообще начать? Модные журналы только пугают образами 20-летних моделей.