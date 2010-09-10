Сообщение zevc » Вчера, 20:12

Нужен совет по организации корпоратива - в отделе сплошь мужчины, и все уже устали от стандартных посиделок в ресторане с караоке. Хочется чего-то активного, драйвового, чтобы команда сплотилась и получила заряд адреналина. Бюджет средний, человек 20-25. Кто-то организовывал что-то подобное, что реально зашло?