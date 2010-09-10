Кейтеринг

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3149
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Вчера, 20:12

Нужен совет по организации корпоратива - в отделе сплошь мужчины, и все уже устали от стандартных посиделок в ресторане с караоке. Хочется чего-то активного, драйвового, чтобы команда сплотилась и получила заряд адреналина. Бюджет средний, человек 20-25. Кто-то организовывал что-то подобное, что реально зашло?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3150
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » Вчера, 21:51

 Мы в прошлом году ломали голову над тем же и в итоге нашли идеальный вариант — заказали программу военного характера https://www.товарищ-полковник.рф/progra ... haraktera/  у агентства «Товарищ Полковник». Они привезли к нам на загородную базу выездную программу: аттракцион по сборке-разборке оружия с макетами АК, пневматический тир и крутейший лазертаг с мобильным полем. Плюс настоящая полевая кухня с солдатской кашей, получилось круто.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя