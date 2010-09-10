Новые навыки

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

дядя Коля
Новые навыки

дядя Коля

Жизнь стремительно меняется, и работа не исключение. Внедряются новые технологии и программы, за которыми трудно угнаться. Как быть в курсе всех новшеств и не отставать? Где и как получить новые навыки?
Companion
Re: Новые навыки

Companion

Жить на багаже знаний, полученных в детстве и юности, невозможно. Это может привести к тому, что вы выпадете из трудового коллектива и потеряете работу. Попробуйте восполнить пробелы в знаниях и приобрести новые навыки на этих курсах профессиональной переподготовки. Это не так сложно, как может показаться.
