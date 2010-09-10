Профпереподготовка мастера производства

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Профпереподготовка мастера производства

Сообщение Ingritt » Сегодня, 15:46

Мотивация производственного персонала - сложная задача, требующая понимания психологии и управленческих инструментов. В https://veshk.ru/shkola-proizvodstvennogo-mastera программе уделяется отдельное внимание созданию результативных команд и развитию лидерских качеств мастера, обучение помогает понять, как сочетать требовательность и поддержку, формировать ответственность и вовлечённость сотрудников.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Образование в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя