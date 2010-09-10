Бытовая техника
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Бытовая техника
Девочки, привет! А какими вы брендами техники пользуетесь на кухне? Переехали в новый дом и решила всю старую технику оставить на старой квартире. Хочу в новую кухню новую технику. Вот думаю теперь какого бренда купить бытовую технику. Может, вы мне что-то сможете порекомендовать?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость