Медицинский центр

Сообщение klonik » Вчера, 20:03

Девочки, подскажите, где можно оперативно пройти в Москве или лучше в Красногорске КТ или МРТ? Нужна частная клиника, где предлагают услуги. Последнее время у меня большая слабость и я думаю, что у меня что-то не то со здоровьем и хочу поэтому сделать исследование. Если вы знаете хорошую клинику подскажите?
