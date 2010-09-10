Медицинский центр
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Медицинский центр
Девочки, подскажите, где можно оперативно пройти в Москве или лучше в Красногорске КТ или МРТ? Нужна частная клиника, где предлагают услуги. Последнее время у меня большая слабость и я думаю, что у меня что-то не то со здоровьем и хочу поэтому сделать исследование. Если вы знаете хорошую клинику подскажите?
Re: Медицинский центр
Я бы вам рекомендовала рассмотреть посещение клиники «Медскан». Потому что у них есть филиалы как в самой Москве, так и в Красногорске есть. Вот их официальный сайт https://medscannet.ru/ , где вы можете узнать все подробности об предоставляемых услугах. Я тоже иногда к ним обращалась, потому что очень удобно всегда есть запись на УЗИ или какое-нибудь другое исследование. Даже по московским меркам я считаю, что ценник в этих клиниках невысокий. Широкий спектр услуг и направлений предоставляет клиника. Можно к ним вообще обратиться за комплексной диагностикой. Также проходят некоторые лечение и реабилитацию, включая такие направления, как онкология, кардиология, неврология, гинекология и другие. Ну и МРТ, и КТ можно сделать, так как в клиниках есть специализированное оборудование.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей