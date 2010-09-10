Медицинский центр

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3155
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Медицинский центр

Сообщение klonik » Вчера, 20:03

Девочки, подскажите, где можно оперативно пройти в Москве или лучше в Красногорске КТ или МРТ? Нужна частная клиника, где предлагают услуги. Последнее время у меня большая слабость и я думаю, что у меня что-то не то со здоровьем и хочу поэтому сделать исследование. Если вы знаете хорошую клинику подскажите?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3154
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Медицинский центр

Сообщение zevc » Сегодня, 17:20

Я бы вам рекомендовала рассмотреть посещение клиники «Медскан». Потому что у них есть филиалы как в самой Москве, так и в Красногорске есть. Вот их официальный сайт https://medscannet.ru/ , где вы можете узнать все подробности об предоставляемых услугах. Я тоже иногда к ним обращалась, потому что очень удобно всегда есть запись на УЗИ или какое-нибудь другое исследование. Даже по московским меркам я считаю, что ценник в этих клиниках невысокий. Широкий спектр услуг и направлений предоставляет клиника. Можно к ним вообще обратиться за комплексной диагностикой. Также проходят некоторые лечение и реабилитацию, включая такие направления, как онкология, кардиология, неврология, гинекология и другие. Ну и МРТ, и КТ можно сделать, так как в клиниках есть специализированное оборудование.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей