Детское игровое оборудование
Добрый день! Интересно, а кто занимается вообще созданием и производством детских игровых площадок безопасных? Наша компания бы с большим удовольствием около бизнес-центра установила такую площадку. Если вы знаете кто занимается, подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
