Детское игровое оборудование
Добрый день! Интересно, а кто занимается вообще созданием и производством детских игровых площадок безопасных? Наша компания бы с большим удовольствием около бизнес-центра установила такую площадку. Если вы знаете кто занимается, подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
Re: Детское игровое оборудование
Здравствуйте, мне кажется, вам нужно обратиться в компанию StereoWood. Вот официальная страница https://stereowood.com/ компании, где вы можете узнать всю информацию подробно. Тем более данная компания является ведущим производителем детских игровых площадок, городской мебели и уличных спортивных комплексов в России. Опыт работы с 2000 года, и я думаю, если вы обратитесь в компанию они вам обязательно помогут с выбором. Можно ведь обратиться к консультанту компании, и он вам обязательно поможет с выбором. Тем более компания может даже по вашему проекту изготовить детскую площадку. Попробуйте обратиться за консультацией, после чего вы примете решение о сотрудничества. А так, компания имеет очень много положительных отзывов и наверно не зря.
