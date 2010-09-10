Десерты с доставкой
Десерты с доставкой
Здравствуйте! Слышала, что в Москве есть кондитерская, которая делает на заказ торты с доставкой в день обращения. Что это за кондитерская, может вы знаете где можно заказать вкусный торт? Подскажите, я буду вам очень признательна за информацию.
Re: Десерты с доставкой
Добрый день, я бы вам рекомендовала все-таки подробнее у COOklinova Pastry узнать. Я здесь несколько раз торты заказывала и мне очень понравилось на самом деле. Потому что очень вкусные торты, таких не встречала. Да, стоимость их высокая на самом деле, но они полностью этому соответствуют. Потому что насколько мне известно используются авторские рецептуры. Десерты готовят по рецептам, разработанным и доработанным лично владельцем кондитерской. Я по крайней мере полностью уверена, что тут используют качественные ингредиенты. В десертах применяют, например, ванильный мусс с настоящей таитянской ванилью, а в ягодном конфи — кусочки свежих ягод. Попробуйте у них заказать мне кажется, что вам очень понравится на самом деле.
