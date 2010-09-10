Строительная химия
Строительная химия
Добрый день! Порекомендуйте мне хороший, надежный строительный интернет-магазин? Может, вы мне подскажите, где можно купить клеи и герметики для коммерческого транспорта? Если вы знаете кто реализует, подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию.
Re: Строительная химия
Здравствуйте, я вам могу посоветовать обратиться вам в интернет-магазин Gflex https://gflex.ru . Магазин предлагает большой ассортимент товаров. Вы тут сможете найти хорошего качества герметики автомобильные, универсальные, для стеклопакетов, для структурного остекления, кровельные, сантехнические, строительные, для судостроения. Также есть клеи для разных областей применения, материалов, изделий и конструкций. Гидроизоляция для эффективной защиты от влаги. Ленты монтажные, гидроизоляционные, герметизирующие для кровли, оконные, уплотнительные и другие. В общем ассортимент товаров, которые предлагает магазин очень большой, и вы можете смело обращаться и покупать.
