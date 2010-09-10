Вьетнамская кухня Xin Chao
Эта кухня - https://xin-chao.ru/ подойдёт как тем, кто давно любит азиатскую, так и тем, кто только начинает с ней знакомство. Блюда понятные, сбалансированные и очень ароматные. Это хороший выбор для офисного обеда, семейного ужина или встречи с друзьями. Если хочется разнообразить рацион и добавить в него новые вкусы - это отличное место, с которого стоит начать.
