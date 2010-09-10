Оборудование для банков
Оборудование для банков
Компания Schetchik Store (официальный сайт) поставляет оборудование для банков, торговых организаций и офисов, где счёт идёт на тысячи купюр в день. Важное преимущество, комплексный подход: клиент получает консультацию, проверенную технику и поддержку после покупки. В каталоге представлены решения для пересчёта, сортировки, фасовки и проверки подлинности банкнот и монет. Такой формат особенно удобен, когда нужен не просто прибор, а рабочий инструмент, встроенный в бизнес-процессы.
