Сообщение Fabos » Сегодня, 12:17

Мне нужен сервис, который массово может проверять позиции сайта по ключевым запросам. Вручную по каждому запросу лазить в поисковик и искать свой сайт в выдаче убийственно утомительно, особенно когда ключей несколько десятков. Есть ли какие-то нормальные сервисы для этого?