Fabos
Массовая проверка позиций сайта по ключевым запросам

Сообщение Fabos » Сегодня, 12:17

Мне нужен сервис, который массово может проверять позиции сайта по ключевым запросам. Вручную по каждому запросу лазить в поисковик и искать свой сайт в выдаче убийственно утомительно, особенно когда ключей несколько десятков. Есть ли какие-то нормальные сервисы для этого?
Magistral
Re: Массовая проверка позиций сайта по ключевым запросам

Сообщение Magistral » Сегодня, 12:20

Serpstat, Keys.so, Topvisor - все они умеют массово проверять позиции. У Serpstat интерфейс попроще, у Keys.so больше аналитики по конкурентам, Topvisor хорош для ежедневного мониторинга. Выбирай по задачам, что конкретно нужно от инструмента.
Upellesin
Re: Массовая проверка позиций сайта по ключевым запросам

Сообщение Upellesin » Сегодня, 12:23

Вручную отслеживать позиции по десяткам запросов реально убивает время, плюс человеческий фактор никто не отменял, легко ошибиться или пропустить какой-то ключ. Массовая проверка решает эту проблему за пару минут и даёт структурированные данные, которые потом можно анализировать. Проверить позиции сайта по ключам можно тут https://pr-cy.ru/tools/keywords-rank-checker/ . Вбиваешь свой домен и список запросов, сервис пробивает по Яндексу и Гуглу, показывает где ты в топе, а где вообще не светишься.
