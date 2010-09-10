Сообщение Fillana » Сегодня, 15:10

Девушки, посоветуйте, пожалуйста! После перехода на удаленку мой круг общения как-то резко сузился, и я стала больше времени проводить в интернете. Но везде либо короткие развлекательные видео, либо новости, которые только тревожат. Очень не хватает позитивной и полезной платформы, где можно и статью со смыслом почитать, и обсудить что-то с адекватными людьми. Куда сейчас заходят для души, общения и вдохновения? Что стоит добавить в закладки в первую очередь?