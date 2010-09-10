Какие есть сайты для женщин?
Какие есть сайты для женщин?
Девушки, посоветуйте, пожалуйста! После перехода на удаленку мой круг общения как-то резко сузился, и я стала больше времени проводить в интернете. Но везде либо короткие развлекательные видео, либо новости, которые только тревожат. Очень не хватает позитивной и полезной платформы, где можно и статью со смыслом почитать, и обсудить что-то с адекватными людьми. Куда сейчас заходят для души, общения и вдохновения? Что стоит добавить в закладки в первую очередь?
Re: Какие есть сайты для женщин?
На вашем месте я бы однозначно рекомендовала обратить внимание на портал Herona https://herona.top/blogs/ . Мне он сам стал настоящей находкой в похожей ситуации. Это действительно многофункциональная площадка: там вы найдете не только отличные статьи экспертов по саморазвитию, психологии отношений и уходу за собой, но и уютные тематические форумы, где можно обсудить наболевшее, авторские блоги и даже разделы с творчеством. Ключевое достоинство, на мой взгляд — это особая атмосфера. Потому что безопасное онлайн сообщество, которое там сформировалось, позволяет расслабиться, быть собой и получать поддержку, а не агрессию в ответ на любой вопрос.
