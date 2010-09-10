Радиаторы

zevc
Радиаторы

Сообщение zevc »

Заказали радиаторы, приехали без креплений. В сантехническом предложили взять универсальные, типа особой разницы нет. Оно, может, и так, вот только стены у нас старые, крепление нужно надежное – чтобы радиаторы не выпали. Что можете посоветовать?
klonik
Re: Радиаторы

Сообщение klonik »

Универсальный крепеж часто бывает слабее и может не подойти по геометрии, поэтому правильно сделали, что не взяли. Самый надежный путь — найти оригинальное крепление для радиатора той же марки, такие детали спроектированы друг под друга. Поищите у них Хогарт оригинальные крепления для вашего радиатора. Можно у консультанта помощь запросить, поможет с подбором.
