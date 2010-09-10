Сообщение zevc » Сегодня, 21:27

Заказали радиаторы, приехали без креплений. В сантехническом предложили взять универсальные, типа особой разницы нет. Оно, может, и так, вот только стены у нас старые, крепление нужно надежное – чтобы радиаторы не выпали. Что можете посоветовать?