Радиаторы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Радиаторы
Заказали радиаторы, приехали без креплений. В сантехническом предложили взять универсальные, типа особой разницы нет. Оно, может, и так, вот только стены у нас старые, крепление нужно надежное – чтобы радиаторы не выпали. Что можете посоветовать?
Re: Радиаторы
Универсальный крепеж часто бывает слабее и может не подойти по геометрии, поэтому правильно сделали, что не взяли. Самый надежный путь — найти оригинальное крепление для радиатора той же марки, такие детали спроектированы друг под друга. Поищите у них Хогарт оригинальные крепления для вашего радиатора. Можно у консультанта помощь запросить, поможет с подбором.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя