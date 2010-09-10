Удаление зубов

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Удаление зубов

Сообщение Володя9 » 39 минут назад

Надо удалить несколько зубов, а на их место поставить импланты. Но, говорят, что это очень дорого. Везде по стране так или где-то подешевле есть?
5006
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Re: Удаление зубов

Сообщение Roofdier » 19 минут назад

Наверняка по стране в разных клиниках есть свои цены на такие операции. Знаю, что в Воронеже в стоматологическом центре Дентика удаление зубов ни так дорого https://dentika.ru/. Из-за этого и конечно из-за качества туда едет народ за помощью со всей России. Там же, кстати, можно и импланты сделать.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя