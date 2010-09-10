Удаление зубов
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Надо удалить несколько зубов, а на их место поставить импланты. Но, говорят, что это очень дорого. Везде по стране так или где-то подешевле есть?
Наверняка по стране в разных клиниках есть свои цены на такие операции. Знаю, что в Воронеже в стоматологическом центре Дентика удаление зубов ни так дорого https://dentika.ru/. Из-за этого и конечно из-за качества туда едет народ за помощью со всей России. Там же, кстати, можно и импланты сделать.
