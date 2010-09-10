Обновление складского инвентаря
Нам на производство потребовались надежные складские платформы для взвешивания сырья в биг-бэгах. Заказали платформенные весы с доставкой у СмартВес. Логистика сработала отлично, всё привезли в целости и сохранности прямо к воротам склада. Весы серии ВП сделаны добротно, платформа рифленая, очень устойчивая. В комплекте шел понятный терминал с ярким дисплеем. Мы сами всё подключили и настроили буквально за десять минут. Работают они каждый день, нагрузка большая, но электроника не глючит. Очень радует наличие официальной гарантии и поверки. Могу смело советовать этот завод.
