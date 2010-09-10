Керамическая плитка

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3160
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Керамическая плитка

Сообщение zevc » Сегодня, 16:49

Нужна для отделки ванной комнаты и санузла керамическая плитка. Сейчас магазинов, которые продают такой отделочный материал очень много. В каком магазине предлагается качественная керамическая плитка? Где мне посмотреть плитку, буду рада за ваши рекомендации.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3161
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Керамическая плитка

Сообщение klonik » Сегодня, 18:28

Я покупала керамическую плитку в магазине «Керам-Март» https://ceram-mart.ru . Выбор у них очень хороший, можно воплотить в жизнь любой дизайн. Плитка хорошего качества и по стоимости есть разная. Мне кажется, может каждый себе подобрать вариант. Скидки, акции тоже всегда имеются. Что делает покупку очень приятной и выгодной. Можно обратиться к консультанту магазина и попросить помощь в выборе. Ничего плохого про этот магазин сказать не могу, потому что и ассортимент очень большой, и цены невысокие. Да еще и сам сервис хороший, так как магазин предлагает доставку. В общем, я вам рекомендую обратиться к этому магазина и посмотреть плитку. Думаю, сможете все равно тут подобрать керамическую плитку.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость