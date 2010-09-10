Сообщение zevc » Сегодня, 16:49

Нужна для отделки ванной комнаты и санузла керамическая плитка. Сейчас магазинов, которые продают такой отделочный материал очень много. В каком магазине предлагается качественная керамическая плитка? Где мне посмотреть плитку, буду рада за ваши рекомендации.